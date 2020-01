Soldes 2020 : les forfaits mobiles RED, Free, Sosh, B&You en promo

Des forfaits pour tous les besoins et tous les budgets

4 forfaits en promo pour les soldes d'hiver 2020

Forfait mobile RED 60Go en promotion

Forfait mobile Free 60Go à prix cassé

Forfait mobile B&You 50Go en promo

Forfait mobile Sosh 20Go en promo pour les Soldes

Les quatre plus grands opérateurs du milieu ont répondu à l'appel des soldes. La liste que vous allez découvrir met uniquement en avant des forfaits sans engagement. Vous aurez donc la possibilité de résilier à n'importe quel moment. Attention car le tarif mensuel peut parfois augmenter au bout d'un an. Nous le préciserons clairement pour les offres concernées. Enfin, notez bien que les abonnements qui vont suivre sont uniquement accessibles aux nouveaux clients de l'opérateur concerné.Bref, il est temps de passer au contenu de ces formules proposées par Free Mobile, RED by SFR, B&You et Sosh.Commençons par le forfait RED 60 Go à 12€/mois. Vous aurez accès à une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G et quatre recharges de 1 Go chacune (à 2€) pourront être utilisées chaque mois.Les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte) se tiendront aussi à votre disposition. Un appel ne peut excéder une durée de 3 heures. Les SMS et les MMS seront illimités vers l'Hexagone dans la limite de 200 destinataires par mois. Pour ce qui est de l'étranger, les appels mais aussi les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. 8 Go d'internet seront utilisables au sein de ces destinations. Enfin, sachez que vous pouvez customiser cette offre en optant pour 100 Go de datas et/ou plus d'options depuis l'étranger.Passons maintenant au forfait Free mobile 50 Go à 9,99€/mois. Le prix passera à 19,99€ par mois au bout d'un an.Les traditionnels appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM sont de la partie. Les SMS peuvent aussi être envoyés à volonté vers ces zones et les MMS uniquement vers la métropole. Pas moins de 50 Go d'internet seront crédités sur votre compte chaque mois. Si vous comptez voyager en Europe ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS restent illimités depuis ces pays. Comptez aussi sur la présence du réseau FreeWifi en France métropolitaine et sur celle de l'option Youboox One jusqu'au 31 janvier prochain.C'est au tour du forfait B&You 50 Go à 11,99€/mois d'entrer en piste. Un mois d'abonnement vous sera offert sous la forme d'une remise automatique de 11,99€ sur votre facture.En France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers l'ensemble du territoire français, DOM compris. De leur côté, les MMS doivent se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. Durant vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous aurez droit aux appels et SMS/MMS illimités vers ces destinations ainsi que la France métropolitaine. Une enveloppe de 50 Go d'internet est d'actualité. et 6 Go sont utilisables à l'étranger.Terminons avec le forfait Sosh 20 Go à 14,99€/mois. Précisons que le tarif mensuel sera de 24,99€ après un an.Cette formule vous permet de bénéficier des appels et SMS/MMS illimités en France. Pour ce qui est d'internet, 20 Go seront crédités sur votre compte mensuellement. Depuis la France métropolitaine, vous pouvez également appeler en illimité vers les mobiles et fixes d'Amérique du Nord (Canada/USA). Les appels vers les fixes et les SMS depuis un mobile sont eux aussi illimités vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Enfin, si vous vous rendez dans une des quatre destinations mentionnées précédemment, les appels et les SMS/MMS resteront illimités vers ces pays ainsi que la France métropolitaine.Vous savez tout au sujet des forfaits mobiles en promotion durant les soldes d'hiver. C'est à vous de choisir selon vos besoins et votre budget. À très vite sur Clubic pour de nouveaux bons plans.