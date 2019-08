🔥 Soldes Fnac : Enceinte colonne Focal Chorus 615 à 179,99€ au lieu de 399€

L'enceinte colonne Focal Chorus 615 en soldes

Une très bonne qualité sonore

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesVous avez donc jusqu'au mardi 6 août 2019 (date de fin des soldes d'été) pour acheter l'dans un coloris noir à 179,99 euros ; soit une baisse de 220 euros par rapport au tarif initialement affiché. En plus de ce produit soldé, vous pouvez bénéficier de 3 mois offerts sur Deezer.Pour obtenir gratuitement les frais de port, il est fortement conseillé de retirer le produit en magasin (via le bouton "Retirer en 1J en magasin"). Sinon, il faut débourser 9,99 euros (minimum) pour une livraison à domicile.Considérée comme la benjamine des colonnes Chorus 600 du fabricant français Focal, la Chorus 615 est basée sur une forme très fine pour un encombrement minimal au sol. Malgré sa petite taille (89,9 cm de hauteur pour 20 cm de longueur), la Chorus 615 est idéale dans une pièce de 15 à 25 mètres carrés (le salon par exemple) et profite de ses deux haut-parleurs de 13 cm en configuration 2 voies et demie pour offrir un grave solide.Concernant ses autres points forts, l'enceinte dispose d'une très bonne qualité sonore, d'une fabrication exceptionnelle (pour son rapport qualité/prix, d'un tweeter inversé TNV2 de 25 mm, d'une puissance admissible de 150W, d'un filtrage OPC, d'une construction solide et travaillée et d'un design sobre et élégant tout en finesse.