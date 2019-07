🔥 Soldes Darty : Casque de réalité virtuelle Samsung Gear VR à 79€ au lieu de 119€

Le Samsung Gear VR avec contrôleur en promotion

Plongez dans l'univers de la réalité virtuelle

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesProfitez donc ce bon plan Darty pour acheter en promotion leavec contrôleur. Le casque de réalité virtuelle est en effet au prix de 79 euros, soit 40 euros de moins par rapport à son tarif initial.Il n'y a aucun frais de port supplémentaires si la livraison du produit en magasin Darty a été choisi. Le casque bénéficie d'une garantie de 2 ans et vous disposez de 15 jours si vous avez changé d'avis.Idéal pour ceux et celles qui veulent vivre une expérience immersive totale, le casque de réalité virtuelle dispose d'un champ de vision de 101 degrés et est compatible avec les appareils de la marque Samsung comme : Galaxy Note9, Galaxy Note8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note5, S6, S6 Edge et S6 Edge+.Vous pouvez utiliser le casque avec votre smartphone par l'intermédiaire d'une connexion micro USB ou USB Type-C. Pour cela, il suffit d'installer le port correspondant à votre Gear VR et vous plongez ainsi dans l'univers de la réalité virtuelle.Pour information, le casque est fourni avec une dragonne pour le contrôleur, un connecteur Micro USB, un connecteur Type-C, une sangle de rangement du contrôleur, des piles AAA et un guide de prise en main rapide.