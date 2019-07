🔥 Soldes Amazon : Enceinte Ultimate Ears WonderBoom 2 à 61,74€ au lieu de 99,99€

Ultimate Ears WonderBoom 2 en promo

Une enceinte ultra-portable avec un son étonnamment puissant

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur la plateforme française du site Amazon qu'il est possible d'acquérir l' enceinte nomade à 61,74€, soit une remise immédiate de 38% par rapport à son prix initial. À l'heure où l'on écrit ces lignes, l'enceinte sans fil est disponible au tarif indiqué en deux coloris au choix : rouge et bleu.En ce qui concerne la livraison, elle est bien évidemment gratuite à domicile et/ou en point relais (il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat). Tout dépend bien sûr de vos disponibilitésL'enceinte nomade Ultimate Ears WonderBoom 2 vous suit partout lors de vos déplacements ou tout simplement pour écouter votre musique chez vous. Classée IP67, elle est étanche (jusqu'à 1 mètre de profondeur) et elle résiste aux chocs et à la poussière. Elle vous accompagne à la plage ou sous la douche et en plus, elle flotte. Avec ses dimensions compactes (10,4 x 9,5 cm), vous l'emportez partout avec vous !Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres), vous diffusez vos morceaux préférés depuis tout appareil compatible à tout moment de la journée et n'importe où.Enfin, avec sa batterie lithium-ion rechargeable, la WonderBoom 2 vous offre une autonomie jusqu'à 13 heures en continu pour profiter au maximum de votre musique sans recharger l'appareil.