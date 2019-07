🔥 Bon plan : Logitech M330 Souris sans Fil à 15,90€ au lieu de 39,99€

Logitech M330 Bluetooth : un rongeur très discret

Les caractéristiques de la souris Logitech

Le principal atout de cette souris sans Fil Logitech M330 est sans aucun doute sa discrétion. En effet, le rongeur particulièrement silencieux offre une réduction des bruits de 90% et notamment lorsqu'il s'agit de cliquer. Vous pourrez ainsi travailler en appuyant furieusement sur la Logitech M330 ou jouer passionnément en ligne sans que l'impact sonore ne vous dérange ou ne mette à mal la patience de votre entourage. Même la roulette en caoutchouc a été pensée pour faire le moins de bruit possible, tout comme les patins installés sous l'accessoire qui permettent un glissement silencieux tout en restant fluide. Pour parfaire cette discrétion à toutes épreuves, la souris se met en veille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez plus, ce qui permet également d'économiser de la batterie.Concernant les autres caractéristiques de cet accessoire Logitech, nous pouvons noter qu'elle est bidirectionnelle, qu'elle dispose de trois boutons mais aussi d'un USB 2.0. La souris fonctionne grâce au suivi optique et est notamment compatible aux ordinateurs Mac. Elle offre une résolution de 1000dpi. Son pelage noir reste dans la sobriété. Très légère, elle fait seulement 90.7 grammes. Le corps du petit rongeur est garanti 2 ans.Vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur cet article si vous choisissez le point retrait. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Amazon, vous pouvez profiter en ce moment d'un bon de 15 euros de réduction sur vos futurs achats. Pour cette offre comme pour les autres, n'oubliez pas de lire les conditions sur le site du e-commerçant.Actuellement à 15,90€ au lieu de 39,99€, la souris bénéficie d'une gigantesque remise de 60%. De quoi convaincre les indécis !