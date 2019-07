🔥 Soldes Amazon : écouteurs bluetooth sans fil Bang & Olufsen Beoplay E8 à 288€ au lieu de 350€

Réduction sur les écouteurs haut de gamme Bang & Olufsen Beoplay E8 sur Amazon

Jusqu'à 16 heures d'autonomie

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesDisponibles dans plusieurs coloris, les écouteurs Beoplay E8 de Bang & Olufsen proposés en bleu indigo sont à 288 euros au lieu de 350 euros ; soit une remise immédiate de 62 euros par rapport à d'autres modèles. À l'heure où l'on écrit ces lignes, Amazon informe qu'il ne reste plus que 13 exemplaires en stock mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Alors un conseil : ne tardez pas trop si vous voulez profiter de la réduction.Pour information ou à titre de rappel, la livraison à domicile est gratuite puisque le prix du produit est supérieur à 25 euros.Faciles à emporter et ultra-compacts, les écouteurs intra-auriculaires Beoplay E8 2.0 ont été conçus pour vous offrir une expérience sonore très riche. L'écrin de rechargement sans fil certifié Qi vous permet de bénéficier de trois charges supplémentaires de quatre heures chacune, pour une autonomie totale de vos écouteurs pouvant aller jusqu'à 16 heures. Vous pouvez recharger rapidement, et en toute simplicité vos écouteurs sans fil depuis la connexion USB-C.Garantis deux ans, les écouteurs mesurent 6,86 x 4,57 x 3,3 centimètres et sont fournis avec un boîtier de rechargement en cuir véritable avec une finition en aluminium brossé.