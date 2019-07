🔥 Soldes Fnac : Ecouteurs true wireless Mpow T6 à 31,99€

Une très bon plan Fnac

Ecouteurs true Wireless Mpow T6 en soldes

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesC'est une belle réduction qui vous est proposé aujourd'hui, sur ces écouteurs bluetooth de la marquequi a la bonne idée de garantir tous ses produits au moins 2 ans. Si vous craquez pour cette superbe affaire, ne tardez pas à passer commande. En effet, lors des ventes flash, la durée de l'offre et le stock sont limités.Ces petits écouteurs sont compacts et légers pour vous suivre partout, dans vos moments de détente comme dans vos activités sportives les plus intenses. Leur très bonne étanchéité les protège de la sueur mais aussi de la pluie et des autres intempéries. Grâce à leurs trois embouts conçus pour s'adapter à la taille de votre oreille, ces écouteurs ergonomiques sont bien maintenus vous assurent un confort à toutes épreuves. Vous pourrez ainsi vous donner à fond sans risquer de les perdre.Côté performance, ces écouteurs true wireless de gamme intermédiaire font totalement le job. Ils peuvent être utilisés non-stop pendant plus de 3 heures et se rechargent ensuite en moins de 2 heures dans leur boîtier. Vous pouvez utiliser ce boîtier 5 à 6 fois lorsque celui-ci est complètement chargé. Vous pouvez donc partir tranquillement pour une longue rando, ils seront là pour vous tenir compagnie pour 28 heures au total. Le bluetooth 5.0 permet une amélioration des performances. Les petits écouteurs sans fil disposent de deux microphones pour répondre à vos appels et du toucher tactile.En vacances comme pour la rentrée, ces écouteurs bluetooth seront vos alliés pour pratiquer vos activité préférées en musique, tout en restant connecté.