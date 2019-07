🔥 Soldes Fnac : Ultraportable HP (AMD Ryzen 5 - Radeon Vega 8 - 256 Go SSD) à 499€ au lieu de 749€

Le PC ultraportable HP 14-dk0011nf en promotion à la Fnac !

Écran HD, 8 Go RAM, 256 Go SSD,... les caractéristiques principales du PC

C'est donc par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 250 euros qu'il est possible d'acheter le PC ultraportable HP 14-dk0011nf au tarif de 499€ à la Fnac. L'enseigne propose deux types de livraison gratuite : la livraison à domicile et la livraison en magasin. Vous pourrez choisir votre option de livraison au moment de votre commande. Enfin, la Fnac permet à ses membres de bénéficier de deux offres spéciales, à savoir : 20 euros remboursés sur Office par Microsoft et 3 mois offerts sur Deezer.Passons désormais aux caractéristiques principales du PC portable. Leest équipé d'un écran HD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080) à rétro-éclairage par LED, d'un processeur AMD Ryzen 5-3500U de 2.1 à 3.6 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, de 8 Go de RAM, de 256 Go en SSD, du système d'exploitation Microsoft Windows 10 Edition Famille et de 2 haut-parleurs intégrés.Pour la connectique, on retrouve 1 port Ethernet RJ-45, 2 ports USB 3.1 Gen. 1 Type-A (transfert de données uniquement), 1 port HDMI, 1 port USB Type C 3.1 (transfert de données uniquement, vitesse de transfert de 5 Gbit/s), 1 lecteur de cartes multimédia SD multiformat, 1 adaptateur Wifi combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n et la technologie Bluetooth 4.2.