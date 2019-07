🔥 Soldes Amazon : Ecouteurs bluetooth Bose SoundSport en promotion

20% de réduction sur les écouteurs Bose SoundSport

À lire aussi : Ecouteurs bluetooth, notre comparatif

Quand Bose rime avec sport

Commercialisés officiellement à 149,99€, les écouteurs Bose SoundSport subissent une baisse de prix sur Amazon, puisqu'ils sont affichés à -20%. Ils reviennent donc à 119,99€. Et les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile car le prix des écouteurs dépasse les 25 euros d'achats.Les écouteurs sans fil intra-auriculaires Bose SoundSport vous permettent de vous déplacer avec un son puissant et des embouts StayHear+ fournis et conçus pour plus de confort et de stabilité. Ils sont résistants à la transpiration et aux intempéries pour une plus grande fiabilité lors de l'exercice physique.À propos de l'autonomie, la batterie peut atteindre 6 heures par charge (pour un temps de charge de 2 heures). Concernant ses dimensions, la paire d'écouteurs mesure 2,86 cm de hauteur, 2,86 cm de longueur et 2,54 cm de largeur 2,54 cm ; pour un poids de seulement 23 grammes.Garanti 2 ans, l'appareil est livré avec 3 tailles d'embouts, un câble de recharge USB, un étui de transport et un guide d'installation rapide.