🔥 Soldes Cdiscount : Smart TV 4k 50" Haier à 299,99€ au lieu de 399€

100€ de réduction sur la Smart TV 4k 50" Haier

Connectivité et technologie 4K

Presque 100 euros en moins sur votre facture au moment de passer en caisse, c'est une réduction qui donne le sourire.Cette belle télévision de la marque Haier d'un écran de 50 pouces - soit 127 centimètres - bénéficie d'une définition en 4K UHD (2160p) et d'une résolution de 3840 x 2160 pivels. Le rétroéclairage se fait par LED avec Backlight. Les technologies sont au service de l'image pour ce modèle qui dispose du HDR 10 ainsi que d'un système de réduction du bruit numérique, de l'amélioration des couleurs transitoires ou encore d'un travail sur le contraste dynamique.Pour la partie audio, l'appareil bénéficie du format numérique Dolby Digital Plus avec deux hauts-parleurs pour une puissance de 20 Watts en tout. Le TV Smart profite de la technologie 4K et offre un bel équipement pour faciliter vos connexions avec ses 3 ports HDMI, son entrée audio/vidéo composite, les 2 ports USB et son entrée VGA.Vous pourrez également brancher un casque et sortie audio numérique optique. La télévision est dotée de la Wi-Fi, du bluetooth et d'un connectique LAN pour se brancher sur le réseau local. Vous pourrez ainsi accéder à une multitude de services connectés et regarder Netflix, OCS ou encore Youtube en quelques mouvements de télécommande.De nombreuses fonctionnalités et une belle qualité d'image qui vous permettront d'apprécier les grands classiques du cinéma comme de profiter pleinement des moments les plus intenses du sport.