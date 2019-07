🔥 Soldes Fnac : Smartphone One plus 7 Pro 128 Go à 572,31€ au lieu de 635,90€

Promotion OnePlus 7 Pro en promo : attention aux stocks limités !

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Les caractéristiques du One Plus 7 Pro

Si l'appareil est toujours également vendu à son prix initial sur le site, il suffit de cliquer sur la fenêtre de gauche dans le panneau des prix pour voir apparaître le bon plan. C'est un revendeur de la Fnac qui proposait déjà le smartphone à un prix réduit de 635,90€ qui baisse encore ses tarifs pour atteindre les 572€.Ces produits sont neufs, alors ne tardez pas si vous êtes intéressés par un exemplaire à ce prix, il n'y en aura pas pour tout le monde. La Fnac propose d'étaler le paiement sur 3 ou 4 mois. Comme d'habitude, lisez bien les conditions et les informations sur le délai de livraison.Le One Plus 7 est un smartphone high-tech d'un écran immersif de 6,67 pouces Fluid AMOLED de 90Hz bénéficiant de la QHD+ et d'une résolution de 3120 x 1440 pixels 516 ppi.Ses performances sont assez impressionnantes avec sa capacité de charge ultra rapide pour un smartphone opérationnel en 20 minutes. La puissance de son processeur Snapdragon 855 peut aller jusqu'à 12GB RAM pour une mémoire interne de 128 Go. Le constructeur chinois s'est également appliqué côté photo en installant un triple capteur arrière de 48 mégapixels pour le plus élevé des trois. Pour le mode selfie, la caméra frontale est de 16 mégapixels. L'appareil dispose d'une bonne qualité de son avec son double haut-parleur stéréo Atmos Dolby.Pour avoir tous les détails, n'hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 7 Pro Un smartphone qui reste un investissement mais dont le prix est clairement justifié par ses excellentes caractéristiques.