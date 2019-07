🔥 Soldes Darty : Smart TV LED 4K Ambilight Philips 50" à 499,99€ au lieu de 699,99€

Smart TV Philips

4K et Ambilight

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesNous allons donc faire un tour du côté de chez Darty pour découvrir cette promotion. Cette télévision signéepossède un écran 50 pouces (soit 126 centimètres) avec une définition 4K UHD. Elle embarque aussi plusieurs technologies comme le 100 Hz ainsi que l'. Cette dernière permet de diffuser de la lumière sur trois côtés derrière l'écran. Les couleurs s'adaptent à l'image en temps réel pour une immersion maximale.Pour le reste, les micro haut-parleurs affichent une puissance de 20 Watts et vous pourrez connecter votre Smart TV à internet via le Wifi ou un câble Ethernet. Vous aurez alors accès à des applications comme Netflix et YouTube afin de visionner du contenu en ligne. Enfin, pour ce qui est des connectiques, 4 ports HDMI seront à votre disposition (dont deux HDCP 2.2 et deux autres compatibles 4K et ARC) ainsi que trois ports USB, une prise péritel, une prise casque, un port Ethernet et une sortie audio numérique optique.Darty propose le paiement en trois ou quatre fois et une garantie d'une durée de 2 ans. La livraison est offerte tout comme la mise en service. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis et la marque reprendra gratuitement votre ancien appareil.Nous avons là une Smart TV de qualité avec de nombreuses fonctionnalités. L'immersion sera optimale grâce au rendu 4K ainsi qu'à la technologie Ambilight.