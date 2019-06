🔥 Soldes : Apple MacBook 12" 512 Go intel core i5 à 1 099€ au lieu de 1799€

Des technologies de pointe dans un appareil de moins d'1 kg

Puissant et endurant, la combinaison parfaite pour un usage en mobilité

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesLe MacBook est une machine qui se distingue des autres ordinateurs portables disponibles. Apple propose un design d'une finesse remarquable pour un poids de moins d'1 kg seulement. La machine est clairement pensée et conçue pour les utilisateurs nomades, qui emmènent dans leurs voyages ou leurs déplacements professionnels leur ordinateur pour rester connecté en permanence.L'écran possède une définition dite Retina de 2 304 x 1 440 pixels à 226 pixels par pouce, avec une restitution des couleurs exceptionnelle et une excellente luminosité. Le clavier papillon offre une frappe précise et très rapide et le trackpad Force Touch a été élargi au maximum pour gagner en vitesse de navigation.Le MacBook embarque 512 Go de stockage pour ne jamais vous retrouver à court de place pour la sauvegarde de vos documents et de vos photos et vidéos. A l'intérieur également un processeur Intel Core i5 très peu gourmand en énergie pour une autonomie annoncée à une journée en utilisation polyvalente, et 8 Go de RAM pour assurer la fluidité de l'ensemble.Cet ordinateur portable est probablement l'un des plus performants et élégants de sa catégorie, avec son coloris rose qui le différencie des centaines d'autres machines disponibles. La Fnac vous permet de mettre la main sur ce concentré de technologie pour seulement 1 099€. Dépêchez-vous, les stocks sont limités !