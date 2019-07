🔥 Soldes : Sony, Huawei, Xiaomi, Honor, les meilleures promos smartphone

Huawei et Honor en promo chez Amazon et Cdiscount

Sony et Xiaomi : grosses promos sur les flagship Android

On ne présente plus Huawei et sa filiale Honor. Le constructeur chinois a su se créer un nom en quelques années grâce à de nombreuses gammes de smartphones sous Android, des plus abordables aux plus performants.Pour les soldes d'été 2019, nos infatigables fureteurs de l'équipe Clubic Bons Plans ont ainsi dégoté deux modèles taillés pour les petits budgets. On commence avec lechez Cdiscount. Ce smartphone au design premium embarque un écran IPS de 5.4” avec une encoche très discrète. Son processeur Kirin et ses 4 Go de RAM assurent au P20 Lite de bonnes performances. Et n'oublions pas la partie photo, particulièrement soignée pour un smartphone à moins de 200€.On passe maintenant au. Petit et compact, ce smartphone de 5.15” à écran IPS voit son prix baisser drastiquement sur Darty :au lieu de 269€. Bien qu'âgé, ce smartphone Android a de sérieux atouts pour plaire aux petits budgets. Il est particulièrement endurant grâce à sa batterie de 3200 mAh. Son processeur Kirin 960 épaulé par 4 Go de RAM le rend de plus très véloce. La surcouche EMUI apporte aussi de nombreuses options qui raviront les amateurs de personnalisation.On passe maintenant à la vitesse supérieure avec le. Affiché à seulement, ce smartphone a tout pour plaire, à commencer par un écran sans encoche ou poinçon. L'astuce ? Une caméra motorisée qui se dissimule dans la coque. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de la dalle AMOLED de 6.39”. Le SoC Snapdragon 730 et ses 6 Go de RAM feront tourner sans problème n'importe quel jeu ou application. Et en plus, ce smartphone ne vous lâchera pas avant longtemps grâce à sa batterie de 4000 mAh à recharge rapide. Le top en milieu de gamme !Pour terminer, faisons un tour dans le haut de gamme avec le. Affiché àchez Cdiscount, c'est un smartphone qui vaut le coup d'œil. Son écran Bravia est hérité des célèbres téléviseurs de la marque nipponne. D'une taille de 6”, il affiche une définition QHD+ et gère même le HDR pour des images toujours plus belles. L'appareil photo Motion Eye de 19 MPest lui aussi à la hauteur des attentes des fans, intégrant des modes de captures intelligents. Bien entendu, la puissance est aussi au rendez-vous avec le Qualcomm Snapdragon 845, l'un des processeurs les plus performants du marché.Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Mais ne tardez pas, ces promos ne dureront pas !