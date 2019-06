🔥 Soldes 2019 : Barre de son Polk Command bar à 233,24€ au lieu de 399€

Du son illimité, des exemplaires limités

Bonne à tout faire

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesTout d'abord, précisons bien que c'est Amazon qui a mis en ligne cette réduction. Le géant de la vente en ligne américainà partir de ce 26 juin 2019. Vous devrez donc vous dépêcher afin d'obtenir votre exemplaire. Cetteembarque plusieurs fonctionnalités intéressantes dont Alexa. Vous pourrez donc lancer la lecture d'un morceau, mettre en pause ou changer de source via votre voix. Nous n'allons pas nous mentir, c'est bien pratique !Ce n'est pas tout puisque via cette barre de son, vous aurez la possibilité de réaliser de nombreuses tâches comme programmer une alarme, écouter des livres audio sur Audible, contrôler des appareils intelligents ou même paramétrer votre Amazon Fire TV. Grâce à ses deux entrées HDMI 2.0b, vous pourrez profiter de votre contenu en 4K HDR ou en full HD. Enfin, dernier domaine et pas des moindres, les haut-parleurs sont très performants (puissance 160 Watts) et offrent une immersion proche du cinéma.Nous avons là une barre de son aux performances exceptionnelles qui s'adresse à celles et ceux qui désirent obtenir une expérience sonore optimale. Le paiement en quatre fois est bien évidemment de la partie, tout comme la livraison gratuite en France métropolitaine.