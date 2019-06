🔥 Soldes 2019 : Ultimate Ears Boom 2 Panther à 79,99€ au lieu de 99,99€

Ears Boom 2 : un son qui fait BOOM

Très pratique

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesCe modèle est commercialisé par la. L'peut diffuser le son à 360° grâce à ses enceintes très performantes. Vous pourrez profiter d'une qualité d'écoute optimale avec un son puissant et une faible distorsion. Pour écouter vos morceaux préférés, vous devrez connecter cette enceinte via le Bluetooth et le tour sera joué. En effet, elle est aussi très simple à utiliser grâce à de nombreux repères sonores et lumineux embarqués.En plus d'être facile à manipuler, cetteest également très compacte, ce qui est idéal pour la transporter. Sa robustesse est faite pour résister aux chocs comme à l'eau puisque ce modèle est également étanche. Cerise sur le gâteau, l'autonomie est très convaincante puisque la batterie pourra tenir environ 15 heures avec une seule charge. Si vous voulez passer en filaire, une prise mini-jack 3,5 mm est de la partie. Comptez entre 6 et 8 jours pour être livré à domicile.Bref, il s'agit d'une excellente enceinte qui répondra à toutes vos attentes et que vous pourrez transporter partout durant vos vacances.