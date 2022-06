Avant les soldes, Rakuten brade le prix du Samsung A52s

Le téléphone que vous avez sous les yeux (ou presque) est pourvu d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Une dalle idéalement calibrée pour mettre en valeur vos contenus préférés. Le processeur Snapdragon 778G (compatible 5G) est du voyage en compagnie de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. En matière de performances, le Galaxy A52s fait de l'excellent boulot ! À vous les jeux vidéo en 3D sans la moindre perte de fluidité.

S'il n'est pas le meilleur photographe du moment, le téléphone conçu par Samsung se montre tout de même assez convaincant avec la possibilité de filmer et de prendre des photos en 4K. La réussite est de mise sur les finitions du smartphone ainsi que sur sa robustesse. En effet, une étanchéité IP67 a été incorporée par le fabricant sud-coréen. Enfin, la batterie tiendra facilement deux journées complètes avec une seule charge. Un très bon résultat.