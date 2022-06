Le Samsung Galaxy A32 en version 5G profite d'une belle remise

Ainsi, le téléphone portable qui nous intéresse cette semaine est équipé d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, pour un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Les ingénieurs de Samsung ont toujours été doués lorsqu'il s'agit de créer des dalles bien calibrées et agréables à regarder. De son côté, le processeur Dimensity 720 délivre une compatibilité 5G à ce smartphone. Il est accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Nous ne sommes clairement pas face à une configuration des plus robustes mais elle permet de naviguer sur l'interface et entre les applications sans trop de difficultés.

Le Samsung Galaxy A32 est aussi un assez bon élève en photo grâce à un capteur principal de 48 MP relativement polyvalent. Vous pourrez alors capturer vos souvenirs en 4K. Un excellent point auquel s'ajoute la présence d'une batterie 5000 mAh capable de tenir deux journées complètes avec une seule charge. Bref, c'est un mobile endurant et très réussi sur le plan esthétique que nous avons là !