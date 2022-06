L'enceinte nomade JBL GO 2 chute à prix jamais vu !

Cette enceinte conçue par JBL se connectera en Bluetooth à tous vos appareils. Mais si vous le désirez, il est parfaitement possible d'opter pour un branchement filaire via l'entrée auxiliaire intégrée pour câble audio jack. Quoi qu'il en soit, ce modèle est capable de diffuser un son de haute qualité sur vos musiques préférées. De plus, le kit mains-libres permet de passer des appels très facilement. Une réduction de bruit sera de la partie pour apporter un maximum de clarté à votre voix lors d'une conversation.