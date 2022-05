L'enceinte Bluetooth et sans fil JBL Go 2 est à moins de 30€ !

Tout d'abord, précisons que la JBL GO 2 se connectera en Bluetooth à vos appareils (smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs…). Cependant, elle embarque aussi une entrée auxiliaire pouvant accueillir un câble audio si vous préférez opter pour un tel dispositif sans doute plus fiable. Quoi qu'il en soit, cette mini-enceinte délivrera dans tous les cas un son aussi puissant que détaillé. La qualité audio est idéale pour une écoute en extérieur et le kit mains-libres vous permettra de passer des appels. Une réduction de bruit et de l'écho sera opérée dans le but d'offrir un maximum de clarté au cours d'une conversation.