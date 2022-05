Le prix de ce Samsung S21 Ultra est en chute libre chez Rakuten !

Faisons maintenant le tour du propriétaire avec ce smartphone équipé d'un écran AMOLED 6,8 pouces dont la définition atteint 3200 x 1400 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est absolument resplendissante ! En plus d'en prendre plein les yeux, vous serez sans doute ravi face aux performances du téléphone. Le processeur Exynos 2100 (compatible 5G) fait des merveilles. Il est accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Que ce soit au moment de jouer ou en navigant entre les applications, aucun ralentissement ne pourra vous incommoder. Le Galaxy S21 Ultra possède une puissance impressionnante.