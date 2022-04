Le Samsung Galaxy S20 FE à ce prix là, ça ne se refuse pas

Le téléphone qui nous intéresse aujourd'hui dispose d'un magnifique écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 120 Hz. À cette somptueuse dalle vient s'ajouter une configuration de haute volée avec le processeur Exynos 990 couplé à 6 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont au rendez-vous même si quelques petits ralentissements peuvent parfois intervenir sur les tâches gourmandes en ressources. Et ce n'est pas tout…