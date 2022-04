Grâce à ce code promo, le prix de cet aspirateur Roborock S6 met les concurrents à genoux

Au final le Roborock S6 est un produit très bien pensé et fini. L'appareil se montre rapide et performant en toutes situations. Le constructeur a soigné son aspirateur robot et propose ici une belle démonstration de son savoir-faire. L'appareil est solide, accède aux moindres recoins et remplit sa tâche avec brio. Ses performances sont inattaquables.

Le seul véritable point noir reste à notre sens l'application mobile, très complète mais mal traduite et optimisée et qui peut vite se révéler confuse pour un utilisateur néophyte. Il est vraiment dommage que le constructeur n'ait pas soigné cette partie, pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'appareil.

Il ne manque plus que quelques ajustements logiciels pour faire du Roborock S6 un incontournable dans sa catégorie.