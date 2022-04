Une Apple Watch Series 6 à ce prix là, ça ne se refuse pas !

Nous l'avons déjà précisé mais rappelons que la montre est proposée dans son format 40 mm. L'écran OLED affiche une définition de 324 x 394 pixels pour un rendu très lumineux et lisible. Vous pourrez également compter sur 32 Go de mémoire interne afin de stocker des applications et bien d'autres contenus. Une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur est présente et la batterie tiendra environ 18 heures avant de devoir passer par la case "recharge". C'est plutôt correct.