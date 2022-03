Samsung Galaxy S21+ : le haut de gamme 5G à prix cassé

Le smartphone imaginé par Samsung brille tout d'abord par son écran AMOLED somptueux avec sa diagonale 6,7 pouces et sa définition de 2400 x 1080 pixels. Une dalle absolument parfaite pour afficher tous vos contenus avec un maximum de détails et de clarté. Les performances sont elles aussi au beau fixe grâce au processeur Exynos 2100 (compatible 5G) épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous n'aurez aucun mal à lancer des jeux gourmands en ressources ou à lancer plusieurs applications en même temps.