Reconditionné et en parfait état, le Samsung Galaxy S20 à ce prix est un deal immanquable

Le Samsung Galaxy S20 a beau avoir été lancé il y deux ans, il conserve tout de même des atouts exceptionnels. À commencer par son écran AMOLED 6,2 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et saura mettre en valeur vos contenus favoris. Les performances sont également au rendez-vous via le processeur Exynos 990 accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Aucun jeu gourmand en ressources ne lui résistera !