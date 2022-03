Avec ce code promo, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est toujours plus accessible

Puisque vous les connaissez sans doute par cœur (ou presque), nous n'allons que survoler les spécificités techniques du téléphone de la marque sud-coréenne. Parmi ses qualités indéniables, soulignons la présence d'un magnifique écran AMOLED 6,8 pouces avec une définition de 3200 x 1400 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Vous allez en prendre plein les yeux ! Même constat pour ce qui est des performances grâce au processeur Exynos 2100 compatible 5G épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Tous vos jeux et applications se lanceront sans la moindre difficulté.