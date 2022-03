AirPods 3 : les derniers écouteurs Apple à un prix jamais vu !

En plus de bénéficier d'une configuration simple, les AirPods 3 optent pour un design très léger et compact. Le confort est donc au rendez-vous. Siri fait aussi son grand retour pour vous permettre de lire des notifications ou de lancer n'importe quel morceau via des commandes vocales. La résistance à l'eau comme à la transpiration est au programme. Vous pourrez faire du sport en extérieur sans jamais risquer d'endommager vos écouteurs. Enfin, l'autonomie a été drastiquement améliorée puisqu'elle atteint 6 heures d'écoute et 4 heures de conversation avec une seule charge. Le boîtier inclus va de son côté jusqu'à offrir plus de 30 heures d'endurance !