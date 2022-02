Le Samsung Galaxy Note 20 5G n'a jamais été aussi abordable avec ce code promo

Place aux caractéristiques du smartphone qui embarque un grand écran AMOLED 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Cette dalle est à la fois agréable à regarder et idéalement contrastée. C'est le véritable point fort du Galaxy Note 20 ! Mais ce n'est pas terminé puisqu'on notera aussi ses belles performances propulsées par le processeur Exynos 990, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Le tout avec la compatibilité 5G. La puissance est réellement de mise puisque vous pourrez lancer n'importe quel jeu ou application sans essuyer de ralentissements.