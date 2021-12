Idée cadeau : la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 128 Go est à moitié prix pour Noël 🔥

La Galaxy Tab S7 de Samsung qui est associée au bon plan est une tablette dotée d'un écran tactile de 12,4 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels.

La tablette est également dotée d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G et du système d'exploitation mobile Android. La tablette fonctionne avec une batterie de 10090 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 13 heures.

Du côté de la photo ou de la vidéo, on retrouvera une webcam frontale de 5 MP et une webcam arrière de 8 MP.

Pour la connectique, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.2 et un port USB 3.2 Gen 1 sont notamment de la partie.