A ce prix, le Samsung Galaxy S20 Ultra neuf est moins cher qu'en reconditionné 🔥

Le smartphone est aussi l'un des plus puissants de sa catégorie et ne posera aucun problème, même avec les applications les plus lourds. Evidemment un tel concentré de technologie ne pouvait pas faire l'impasse sur la 5G et propose une compatibilité avec les réseaux mobiles de dernière génération.

La batterie de 5000 mAh offre enfin une autonomie d'une journée, même avec un rafraichissement de 120 Hz activé et la 5G, et ce que votre usage soit modéré ou intensif. Il offre évidemment la recharge sans fil et la recharge rapide à 45W en une heure seulement.