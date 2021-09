Vrai bon plan pour ce pack Xiaomi Redmi Note 10S avec les écouteurs Mi Earphones à 179€

Le Redmi Note 10S est un smartphone équipé d'un écran de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, un processeur MediaTek Helio G95, une batterie de 5000 mAh et le système d'exploitation mobile Android.

Quant aux Mi Earphones 2 Basic, ce sont des écouteurs sans fil qui disposent d'une autonomie maximale de 20 heures, d'un couplage et d'une connexion automatique, des appels clairs grâce aux deux micros ENC avec annulation de bruit, d'une fonction de détection intra-auriculaire intelligente et d'un son exceptionnel grâce au pilote de 14,2 mm et au codec AAC.