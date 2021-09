Apple AirPods 2 : encore et toujours de très bons écouteurs à un tarif encore plus bas

Faisons rapidement le tour des caractéristiques des écouteurs signés Apple. Ils embarquent notamment une puce H1 qui permet d'obtenir une connexion plus rapide avec vos appareils. Le temps de connexion est largement réduit et cette stabilité permet d'obtenir un son incroyable dans n'importe quelle configuration. Les écouteurs peuvent intéragir avec tous les produits de la marque à la pomme (iPhone, iPad, Mac…) tout en délivrant des performances exceptionnelles. La qualité audio est au rendez-vous au moment d'écouter de la musique et en passant des appels.