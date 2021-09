Xiaomi Mi Box S TV : la box Android TV est encore moins chère avec ce code promo

La Xiaomi Mi Box S TV est une passerelle multimédia qui a été conçue pour celles et ceux qui ne disposent pas de la technologie Smart TV ou du Chromecast sur leur téléviseur.

Grâce à la Mi Box S TV, le boîtier de la marque chinoise permettra à ses futurs utilisateurs de retrouver ses applications de streaming préférées qui seront installées ou téléchargées depuis le Play Store de Google. Basée sur le système d'exploitation Android 8.1, la box de Xiaomi est donc idéale pour transformer un téléviseur standard en un téléviseur intelligent.

La Mi Box S permet aussi de partager instantanément des vidéos ou de la musique depuis un smartphone, une tablette ou un PC et ce, directement sur le téléviseur, sans aucun fil.

Au niveau de ses principales caractéristiques, le boîtier multimédia embarque un espace de stockage de 8 Go, une mémoire vive de 2 Go de RAM, la technologie HDR (High Dynamic Range), le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth et l'assistant vocal Google. Pour la connectique, on retrouvera une sortie HDMI et un port USB 2.0.

Enfin, la Mi Box S TV est fournie dans un coffret contenant un transformateur, un câble HDMI et une télécommande avec la recherche vocale.