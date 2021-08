Google Pixel 4a : l'excellent photophone chute à moins de 300€ seulement aujourd'hui !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Rakuten, faisons un détour par les points forts du successeur du Pixel 3a.

Considéré comme le "boss de la photo", le Pixel 4a est un smartphone doté d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels (dual-pixel ƒ/1.7, 1.4 µm, EIS + OIS) et d'un appareil photo avant de 8 mégapixels (ƒ/2.0, 1.12µm).

Le téléphone de Google embarque un écran OLED de 5,81 pouces avec définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels (443 ppi, 60 Hz, HDR), un processeur Snapdragon 730G (8nm), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go (non extensible), d'une batterie de 3140 mAh compatible avec la recharge rapide 18 W et du système d'exploitation mobile Android.

À propos de la connectique, on retrouve notamment le Bluetooth 5.0, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, un port USB Type-C et une prise jack 3.5 mm.