Rakuten fête ses 10 millions de membres et casse le prix de l'iPad Air (2020)

L'iPad Air cuvée 2020 a été la tablette du changement pour Apple. Si d'extérieur cet iPad ressemble aux autres, on se rend compte en y regardant de plus près que le constructeur a amélioré tous les aspects de son produit fétiche à commencer par le design. Place à la couleur avec différents coloris comme le rose, ici proposé par Rakuten.

L'écran de 11 pouces, plus large qu'auparavant, est compatible HDR et affiche un très grand nombre de pixels à l'écran ainsi qu'une colorimétrie juste et mesurée pour une luminosité très impressionnante. Le capteur d'empreintes Touch ID est désormais situé sur le bouton d'accueil placé sur la tranche, ce qui permet d'obtenir une surface d'affichage plus grande.

A l'intérieur de la machine on retrouve un processeur A14 Bionic, l'un des plus puissants produits par Apple et qui peut assurer toutes les tâches courantes mais aussi supporter des projets plus exigeants en performances comme le montage vidéo ou la retouche photo et aussi le dessin, en utilisant l'Apple Pencil disponible en supplément.