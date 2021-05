Ryzen 7 5800X : l'excellent processeur AMD chute à 392€ seulement

La première chose à savoir sur Rakuten concerne le Club R. Il s’agit d’un programme de cashback qui concerne l’intégralité des produits de la plateforme, et en plus il est totalement gratuit. Il vous suffit de créer un compte en quelques minutes alors n’hésitez pas à le faire avant d’acheter. Le pourcentage du prix du produit que vous recevez en crédit Rakuten dépend de votre rang ClubR.

Le second point important est qu’il s’agit d’une marketplace, il faut donc être prudent et sélectionner son vendeur avec soin. Pas de soucis dans notre rubrique bons plans puisque le team Clubic sélectionne des vendeurs de confiance, français dans la mesure du possible pour éviter les livraisons à rallonge et les frais de douanes à la réception du produit.

Pour parfaire la bonne affaire sur ce processeur AMD Ryzen 7 5800X nous avons également déniché un code promo : RAKUTEN7, qui réduira le prix de 7€ supplémentaires. Attention cependant le code est valable uniquement jusqu’à ce soir, ne prenez pas trop de temps à vous décider !