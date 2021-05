Samsung Galaxy S20+ 55 chute à moins de 560€ chez Rakuten

Cette fois, nous sommes chez Rakuten pour bénéficier de cette remise accessible à tous les acheteurs. La livraison à domicile en recommandé est offerte et sera effectuée sous 2 à 5 jours ouvrés. Par ailleurs, le paiement en plusieurs fois est possible à partir de 31,91€/mois. De plus, via le Club Rakuten (inscription gratuite), vous recevrez une remise de 56€ utilisable sur un futur panier. La garantie de base est valable pendant deux ans.

Repassons brièvement sur les principales caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S20+ qui, comme son nom l'indique, est compatible avec la 5G. Il dispose aussi d'un superbe écran AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition de 3200 x 1440 pixels. La dalle résistera même aux rayures grâce à une protection Gorilla Glass 6 déjà appliquée sur sa surface. Au rayon des performances, ce smartphone embarque un processeur Exynos 990, 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Autant dire tout de suite que vous pourrez lancer n'importe quel jeu avec des graphismes en 3D magnifiques. Le mobile de Samsung ne sera victime d'aucun ralentissement et proposera une expérience toujours très fluide.