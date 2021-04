Le purificateur MI Air Purifier 3H en promo à moins de 100€ jusqu'à ce soir minuit

Le très pratique purificateur MI Air Purifier 3H est en ce moment, et pour encore quelques heures, à un prix défiant tout concurrence. Habituellement vendu à près de 200 euros, l'accessoire santé ne coûte désormais que 99,99 euros !

Pour pouvoir accéder à ce petit prix, il suffit d'activer la promotion proposée par Rakuten en inscrivant « RAKUTEN15 » dans l'espace réservé aux codes promo. Celui-ci apparaîtra sur la page du site juste avant l'étape qui permet de procéder au règlement de la commande. Le montant de 114,99 euros qui s'affichait précédemment suite à une première (et très belle) baisse de prix sur le MI Air Purifier 3H passera alors aussitôt à 99,99 euros. Au final, avec ces deux remises, le prix initial de l'appareil est divisé par deux.

Les purificateurs d'air sont des accessoires de plus en plus plébiscités, et pour cause, ils permettent d'assainir l'air de notre intérieur et de le débarrasser d'une très grande partie des polluants et des allergènes qu'il contient. Le modèle MI Air Purifier 3H fait extrêmement bien le job puisqu'avec son véritable filtre HEPA, il permet de filtrer 99,97 % des particules, même fines (il va jusqu'à agir sur celles de 0,3 micromètre). Les poussières plus imposantes seront elles aussi traitées : halte donc aux poils d'animaux qui nuisent parfois à notre bien-être respiratoire.