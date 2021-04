Apple HomePod mini : l'enceinte connectée Apple profite de 15€ de réduction avec ce code promo

Les amateurs de la marque à la pomme vont être ravis : l'Apple HomePod mini - l'enceinte connectée version petit format - bénéficie en ce moment d'une remise de 15 euros chez le e-commerçant Rakuten. L'objet connecté passe ainsi de 99,99 euros à seulement 84,99 euros !

Pour profiter de cette offre, sélectionnez l'enceinte et placez-la dans votre panier. Après avoir renseigné l'adresse de livraison souhaitée, il vous suffira de saisir le code promotionnel que voici : « RAKUTEN15 » dans la case dédiée puis de valider. Vous verrez ainsi la remise de 15 euros s'appliquer. Pour ne rien gâcher, sachez que les frais de port sont offerts, vous n'aurez donc rien de plus à débourser pour vous procurer l'enceinte connectée de vos rêves. Vous pourrez recevoir votre achat chez vous ou aller le retirer en magasin, c'est vous qui choisissez. Notez que l'appareil connecté reste sous garantie pendant deux ans.

Cette enceinte de petite taille affiche un design tout en rondeur particulièrement réussi. Elle se fondera à merveille dans tout type de décoration intérieur et sans prendre trop de place. En dehors de ce joli look, sa construction tout simplement irréprochable promet une bonne durabilité. L'enceinte dispose d'une surface tactile à son sommet, ce qui permet de contrôler le volume et la lecture des pistes mais également de convoquer Siri, l'assistante vocale d'Apple.