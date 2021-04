Le Google Pixel 5 tombe à moins de 600€ avec un code promo seulement aujourd'hui

Sorti en octobre 2020, le Google Pixel 5 est le rival de l'iPhone 12 Pro Max et du Huawei Mate 40 Pro pour la photographie.

On retrouve en effet un capteur arrière composé d'un module Grand angle de 12,2 mégapixels (ƒ/1.7, 1/2.55", 1,4 µm, OIS) et d'un module Ultra grand-angle de 16 mégapixels (ƒ/2.2, 1.0 µm, angle de vue 107 degrés), et un capteur frontal de 8 mégapixels (ƒ/2.0, 1/4.0", 1.12 µm).

Dans sa fiche technique, le smartphone de la firme de Mountain View est équipé d'un écran OLED de 6,0 pouces affichant une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels (19,5:9, 432 ppp, 90 Hz, HDR10+). Il est également doté d'un processeur Snapdragon 765G gravé en 7 nm, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la recharge rapide à 18 W et la recharge sans-fil. L'ensemble tourne avec le système d'exploitation mobile Android 11.

Du côté de la connectique, le téléphone dispose essentiellement de la norme Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0 et du NFC.