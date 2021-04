Apple AirPods Pro : 20€ de réduction sur les écouteurs sans fil Apple (fin de l'offre à minuit !)

Il n'y a rien à redire non plus sur le design et l'ergonomie des AirPods Pro. Le confort est assuré par les trois tailles d'embouts en silicone souple et les commandes vocales via Siri permettent un accès rapide à tout votre contenu favori. Par ailleurs, ces écouteurs peuvent résister à la transpiration et à l'eau pour convenir aux sportifs qui vont régulièrement à l'extérieur. Enfin, l'autonomie atteint plus de 24 heures via le boîtier de charge sans fil inclus.