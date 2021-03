L'OPPO Find X2 Pro passe à 679€ avec ce code promo Rakuten

Pour bénéficier de cette belle promotion, vous allez devoir faire un tour chez Rakuten. C'est l'enseigne Boulanger qui s'occupera ensuite de la vente. Par ailleurs, n'oubliez pas d'utiliser le code suivant pour obtenir une réduction immédiate de -20€ : CR20. La livraison à domicile est gratuite et vous pouvez même retirer la commande en magasin sans frais supplémentaires. Une fois l'achat effectué, votre cagnotte Club Rakuten recevra 20,97€. Cette somme sera utilisable sur vos futurs paniers. Le paiement en plusieurs fois dès 74,91€ est possible. La garantie est valable pendant deux ans.

Cet OPPO Find X2 Pro arbore une dalle AMOLED superbe avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition atteignant 3168 x 1440 pixels, le tout avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. L'écran sera préservé des rayures grâce à la protection Gorilla Glass 6 de Corning. Ensuite, un processeur Snapdragon 865 compatible 5G est de la partie. Celui-ci est accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go (non extensible).

Les performances obtenues sont tout bonnement exceptionnelles. La navigation s'effectuera avec une fluidité parfaite sur l'interface et entre les applications. De plus, les jeux vidéo avec des graphismes en 3D obtiendront un rendu impeccable. Rien ne résiste à l'OPPO Find X2 Pro.