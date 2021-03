Bon plan : la montre Apple Watch Series 6 (40 mm) à moins de 340€

Avant de détailler les spécificités techniques du produit impacté par cette promotion, rappelons les modalités en vigueur sur cette offre hébergée par Rakuten. Déjà, une fois l'achat effectué, le client reçoit une remise supplémentaire de 10,43€ via le Club Rakuten. Cette somme est ensuite utilisable sur un prochain panier. La livraison à domicile est offerte et le colis arrivera à votre domicile sous 5 à 8 jours ouvrés. Le paiement en plusieurs fois à partir de 37,26€/mois est possible. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant deux ans.

L'Apple Watch Series 6 comprend un écran OLED 40mm d'une définition de 324 x 394 pixels. Cette petite dalle est dans la lignée de celle des modèles précédents mais dispose d'une luminosité plus importante. Ainsi, la navigation est constamment agréable notamment grâce au processeur SiP Apple S6 embarqué. Il permet une fluidité exemplaire à la fois sur l'interface et au moment de lancer une application.

Un stockage interne de 32 Go permet d'accueillir un maximum de contenu sans jamais manquer de place. Bien entendu, watchOS fait des merveilles avec une ergonomie nettement améliorée par rapport aux versions précédentes.