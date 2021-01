Soldes 2ème démarque : pack Philips Hue Play en promo avec un code sur Rakuten

Les barres lumineuses Philips Hue Play ont été conçues pour personnaliser l'intérieur de votre maison, notamment au sein de votre salon. Installées verticalement ou horizontalement, elles pourront émettre une lumière de la couleur de votre choix parmi plus de 16 millions de possibilités.

La Philips Hue Play dispose de nombreuses fonctionnalités comme le contrôle intelligent, les programmes d'éclairage, la variation d'intensité ou encore la variation de couleurs.

Les lampes connectées White and Color Ambiance permettent le contrôle et le paramétrage à distance grâce au protocole ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) et sont compatibles avec Alexa et Google Assistant.