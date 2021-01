Offrez vous des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live à moins de 100€

Ordinateurs portables gaming, laptops bureautiques et ultraportables par dizaines : le CES 2021 aura été une cuvée particulièrement riche en nouveaux produits, appuyés par le renouvellement conjoint des processeurs à basse consommation d’AMD et d’Intel, mais aussi par l’arrivée des nouvelles cartes graphiques « Ampere » de NVIDIA sur PC portables. Autant d’annonces importantes pour les semaines et mois à venir. Nous avons choisi de revenir sur les plus marquantes.