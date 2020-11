Single Day : profitez du casque Marshall Major III à moins de 50€

Ce casque filaire se veut également ergonomique. Outre son arceau rembourré et ajustable, l'appareil est pliable. Lorsqu'on ne l'utilise pas, le Major III prend moins de place et se transporte facilement.

En plus d'un micro intégré utile pour prendre ses appels, le Major III comprend une prise jack 3,5 mm femelle. En y branchant un second appareil, on pourra ainsi partager ce que l'on écoute. Ses fonctionnalités s'utilisent en toute simplicité grâce à une télécommande à un bouton présente sur le cordon. Grâce à elle, on pourra lire sa musique, la mettre en pause, lancer une lecture aléatoire et gérer ses appels. Autant de fonctionnalités intéressantes pour les mélomanes nomades.