A peine sorti, l'iPhone 12 est déjà à prix réduit avant le Black Friday

L'iPhone 12 était un smartphone très attendu cette année puisqu'il arbore un tout nouveau design. Ou plutôt un retour aux sources puisque l'appareil récupère les lignes des iPhone 4 et 5, avec des tranches plus anguleuses et des lignes bien plus droites qui offrent une meilleure prise en main. Le dos est toujours en verre mais intègre également le désormais célèbre système de charge sans fil aimanté MagSafe.

L'écran passe à 6,1 pouces et hérite de la technologie OLED qui permet d'afficher un bien plus grand nombre de couleurs mais aussi un contraste quasi infini. La dalle est également compatible HDR pour les contenus compatibles, afin d'obtenir une luminosité renforcée et une expérience plus proche de celle voulue par le metteur en scène.

A l'intérieur de l'appareil Apple intègre sa puce A14, le premier processeur mobile gravé en 5 nm. Il propose des performances encore plus impressionnantes dans toutes les applications, notamment les jeux 3D, mais aussi en réalité augmentée et en intelligence artificielle.