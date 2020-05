Bon plan Apple : l'iPhone SE 64 Go tombe à 465€ !

Pourquoi Clubic recommande l'iPhone SE ?

Le smartphone le plus compact du moment

Écran parfaitement calibré

Un diable de performances

Des photos charmantes en plein jour

Stabilisation vidéo, même en 4K60

Un smartphone compact, jusque dans son prix

Le meilleur d'Apple à petit prix

Nous sommes sur Rakuten pour cette réduction. Une fois l'achat effectué, le site vous versera 23,23€ utilisables sur une future commande. Pour cela, pensez à vous inscrire gratuitement au Club Rakuten. Autre bonne nouvelle, la livraison à domicile est offerte et elle sera effectuée dans un délai de 6 à 12 jours ouvrés. Le paiement en quatre et même en dix fois est aussi d'actualité. Enfin, la garantie est valable pendant un an.Débutons par un petit résumé de la fiche technique de cet iPhone SE. Il possède un écran LCD de 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A13 Bionic épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux vidéo disponibles sur l'App Store. Les graphismes pourront être poussés à fond sur l'ensemble des softs téléchargeables. Aucun ralentissement ne viendra gâcher l'expérience.Pour le reste, nous notons la présence d'un capteur 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K. Si vous aimez faire des selfies, vous pourrez compter sur le module 7 mégapixels à l'avant. L'iPhone SE assure aussi dans sa partie sonore grâce aux deux haut-parleurs intégrés avec son stéréo. Un capteur d'empreintes digitales Touch ID est aussi de la partie. Autre bon point, l'étanchéité IP 67 est au programme. Enfin, terminons sur l'autonomie de la batterie 1821 mAh qui atteint une journée complète. La recharge rapide jusqu'à 18 W en filaire et sans-fil 10 W sont bien là.Bref, vous l'avez compris, c'est du solide à tous les niveaux. L'iPhone SE est un des smartphones les plus faciles à transporter grâce à son design extrêmement fin. Il est aussi performant que n'importe quel mobile haut de gamme. Une valeur sûre !