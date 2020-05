Vente flash : le Xiaomi Redmi 8 à moins de 100 € avec ce code promo

Une réduction (très) éphémère

Un smartphone plein d'énergie

La bonne affaire du jour est incontestablement à retrouver chez Rakuten aujourd'hui. En effet, en entrant le code « RAKUTEN15 » au moment de votre commande sur la plateforme, vous profitez de 15 € de réduction, pour toute commande supérieure à 99 €. L'offre est valable sur l'ensemble du site, mais elle ne sera active que jusqu'au mercredi 6 mai 2020, à 23h59. Et elle n'est réservée qu'aux 3 000 premières utilisations. Vous l'aurez compris : vous n'avez plus que quelques heures pour en bénéficier !Comment tirer parti au mieux de cette aubaine ? La team Clubic Bons Plans vous recommande chaleureusement d'utiliser le code promo pour l'achat d'un Xiaomi Redmi 8 32 Go. Le smartphone est en effet proposé à 110,99 € sur la plateforme. En ajoutant la remise supplémentaire, vous pouvez donc vous procurer votre nouveau téléphone à seulement 95,99 € !À moins de 100 €, vous vous dites peut-être qu'il est impossible d'obtenir des performances convenables. Détrompez-vous ! Le Redmi 8, présenté à la fin de l'année 2019, possède en effet de nombreux atouts, à commencer par son écran LCD de 6,22 pouces, capable d'afficher des images en haute définition. L'appareil est également doté d'un processeur octo-core Snapdragon 439, d'un double module photo à l'arrière (12 et 2 mégapixels) et d'un capteur de 8 mégapixels à l'avant.Mais ce qui rend le Xiaomi Redmi 8 si spécial, c'est son autonomie titanesque. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh, le téléphone peut ainsi tenir jusqu'à 25 jours en veille ! De plus, étant compatible avec la charge rapide, l'appareil ne nécessitera qu'un peu plus de 2 heures pour se recharger complètement.Le Xiaomi Redmi 8 ne manque pas d'arguments pour vous séduire, en particulier avec son prix qui passe sous les 100 €, si vous commandez chez Rakuten. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous décider !